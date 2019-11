மாவட்ட செய்திகள்

ஊராட்சி பள்ளி வளாகத்தில் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் ஆபத்தான கிணறு மாணவர்கள் அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர்

Dangerous well students are walking in fear of an unprotected premises on the school premises

