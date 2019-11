மாவட்ட செய்திகள்

இதுவரை 584 மி.மீட்டர் மழை பதிவு: மாவட்டத்தில் 13 ஏரிகள் நிரம்பின + "||" + 584 mm of rainfall recorded so far: 13 lakes filled in the district

இதுவரை 584 மி.மீட்டர் மழை பதிவு: மாவட்டத்தில் 13 ஏரிகள் நிரம்பின