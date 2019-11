மாவட்ட செய்திகள்

40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பவானிசாகர் அணை நிரம்பியது உபரிநீர் முழுவதும் வெளியேற்றம் + "||" + After 40 years, the Bawanisagar Dam was discharged into a drainage basin

40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பவானிசாகர் அணை நிரம்பியது உபரிநீர் முழுவதும் வெளியேற்றம்