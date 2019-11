மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக வனப்பகுதியில் இருந்து 130 யானைகள் தேன்கனிக்கோட்டை காட்டுக்கு வந்தன விவசாயிகள் கவலை + "||" + Farmers are concerned that 130 elephants from the Karnataka forest have come to the Thenkanikottai forest

கர்நாடக வனப்பகுதியில் இருந்து 130 யானைகள் தேன்கனிக்கோட்டை காட்டுக்கு வந்தன விவசாயிகள் கவலை