மாவட்ட செய்திகள்

வேளாங்கண்ணியில், புத்தர் சிலையை எடுத்து சென்ற அதிகாரிகளை பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + Velankanni, The statue of Buddha was taken away Public siege of officers

வேளாங்கண்ணியில், புத்தர் சிலையை எடுத்து சென்ற அதிகாரிகளை பொதுமக்கள் முற்றுகை