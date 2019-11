மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சாவூர் மாவட்ட அறங்காவலர் குழு தலைவராக வெட்டுவாக்கோட்டை முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் ஆர்.மதியழகன் நியமனம் + "||" + Former Panchayath Chairman R. Madhyazhagan appointed Vettuwakkottai as Chairman of the Thanjavur District Trustees Committee

தஞ்சாவூர் மாவட்ட அறங்காவலர் குழு தலைவராக வெட்டுவாக்கோட்டை முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் ஆர்.மதியழகன் நியமனம்