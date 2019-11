மாவட்ட செய்திகள்

ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைமையகம் அமைந்துள்ள நாக்பூரில் பிறந்தவர்: 2-வது முறையாக முதல்-மந்திரி பதவியில் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் ஜொலிப்பாரா? + "||" + For the 2nd time Devendra Patnavis as Chief Minister

ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைமையகம் அமைந்துள்ள நாக்பூரில் பிறந்தவர்: 2-வது முறையாக முதல்-மந்திரி பதவியில் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் ஜொலிப்பாரா?