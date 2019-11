மாவட்ட செய்திகள்

தலைஞாயிறு அருகே வயலில் தனியார் பஸ் கவிழ்ந்தது 30 பெண்கள் உள்பட 41 பேர் காயம் + "||" + At least 41 people, including 30 women, were injured when a private bus crashed into a field near the headquarters

தலைஞாயிறு அருகே வயலில் தனியார் பஸ் கவிழ்ந்தது 30 பெண்கள் உள்பட 41 பேர் காயம்