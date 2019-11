மாவட்ட செய்திகள்

பூர்வக்குடி மக்களுக்கு 9 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்தாவிட்டால் உள்ளாட்சி தேர்தலை புறக்கணிப்போம் + "||" + Unless the 9 per cent reservation for Aboriginal people is implemented, boycott local elections

