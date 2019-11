மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் நீதிபதி பதவிக்கான போட்டித்தேர்வு 379 பேர் எழுதினர் + "||" + In Salem, 379 candidates voted for the post of judge

சேலத்தில் நீதிபதி பதவிக்கான போட்டித்தேர்வு 379 பேர் எழுதினர்