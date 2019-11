மாவட்ட செய்திகள்

பொதுப்பணித்துறை நிலத்தை ஆக்கிரமித்து கட்டிய கோவில் இடித்து அகற்றம் ராஜாக்கமங்கலம் அருகே பரபரப்பு + "||" + Demolition of temple built by Public Works Department near Rajakkamangalam

பொதுப்பணித்துறை நிலத்தை ஆக்கிரமித்து கட்டிய கோவில் இடித்து அகற்றம் ராஜாக்கமங்கலம் அருகே பரபரப்பு