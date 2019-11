மாவட்ட செய்திகள்

படியூாில் அனுமதியின்றி இயங்கும் கல்குவாரியை கலெக்டர் ஆய்வு செய்ய கோரிக்கை + "||" + Request by the Collector to inspect the Calcutta which runs without permission in Padiyur

படியூாில் அனுமதியின்றி இயங்கும் கல்குவாரியை கலெக்டர் ஆய்வு செய்ய கோரிக்கை