மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ளகோவில் சோதனைச்சாவடியில் வாகன ஓட்டியிடம் பணம் வாங்கிய போலீஸ்காரர் பணியிடை நீக்கம் + "||" + At the checkpoint at Wellago Purchased money from the driver Dismissal of police workplace

வெள்ளகோவில் சோதனைச்சாவடியில் வாகன ஓட்டியிடம் பணம் வாங்கிய போலீஸ்காரர் பணியிடை நீக்கம்