மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் வாகன முன்னாள் ஆய்வாளர் உள்பட 2 பேருக்கு தலா 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Two sentenced to 3 years in jail, including former motor vehicle inspector

மோட்டார் வாகன முன்னாள் ஆய்வாளர் உள்பட 2 பேருக்கு தலா 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை கோர்ட்டு தீர்ப்பு