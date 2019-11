மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டுமனை பட்டா வழங்க கோரி கிராம மக்கள் விடிய விடிய தர்ணா போராட்டம் + "||" + The dharna struggle of the dawn of the village people demanding to provide housing patta

வீட்டுமனை பட்டா வழங்க கோரி கிராம மக்கள் விடிய விடிய தர்ணா போராட்டம்