மாவட்ட செய்திகள்

கடலூரில் கன மழை: வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் பலி + "||" + Heavy rain in Cuddalore: The wall of the house collapses 3 members of the same family killed

கடலூரில் கன மழை: வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் பலி