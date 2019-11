மாவட்ட செய்திகள்

திண்டிவனம் அருகே, சாலை தடுப்புக்கட்டையில் ஆம்னி பஸ் மோதல்; அய்யப்ப பக்தர் சாவு + "||" + Near Tindivanam, On the road block Omni bus collision; Ayyappa devotee dies

திண்டிவனம் அருகே, சாலை தடுப்புக்கட்டையில் ஆம்னி பஸ் மோதல்; அய்யப்ப பக்தர் சாவு