மாவட்ட செய்திகள்

நண்பருடன் பூங்காவில் இருந்த மாணவியை தூக்கி சென்று பலாத்காரம் செய்த கும்பல் - போக்சோவில் 4 பேர் கைது; 2 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Was in the park with a friend Take the student away A gang of rapists 4 arrested in Bokso; Hunt for 2 persons

நண்பருடன் பூங்காவில் இருந்த மாணவியை தூக்கி சென்று பலாத்காரம் செய்த கும்பல் - போக்சோவில் 4 பேர் கைது; 2 பேருக்கு வலைவீச்சு