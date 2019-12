மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் மழையால் நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கின கதிர்வந்த நெற்பயிர்கள் சாய்ந்ததால் விவசாயிகள் கவலை + "||" + Farmers worried about rain fall in paddy fields due to rain

