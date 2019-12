மாவட்ட செய்திகள்

பதவி ஏற்றபோது மரபு மீறல் குற்றச்சாட்டு: பட்னாவிசுக்கு உத்தவ் தாக்கரே பதிலடி + "||" + Allegation of legacy violation when sworn in; Uddhav Thackeray retaliates to Fadnavis

பதவி ஏற்றபோது மரபு மீறல் குற்றச்சாட்டு: பட்னாவிசுக்கு உத்தவ் தாக்கரே பதிலடி