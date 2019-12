மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியலில் அனைத்து வாக்காளர்களையும் விடுபடாமல் சேர்க்க வேண்டும் பார்வையாளர் தகவல் + "||" + Viewer information to include all voters on the voter list

வாக்காளர் பட்டியலில் அனைத்து வாக்காளர்களையும் விடுபடாமல் சேர்க்க வேண்டும் பார்வையாளர் தகவல்