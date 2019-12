மாவட்ட செய்திகள்

கொட்டித்தீர்த்த கனமழை: வீடுகளை சூழ்ந்த மழை வெள்ளம் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு + "||" + Heavy rains: The flooding of homes affects the public life of the public

கொட்டித்தீர்த்த கனமழை: வீடுகளை சூழ்ந்த மழை வெள்ளம் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு