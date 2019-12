மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் 4,077 உள்ளாட்சி பதவிகளுக்கு 2 கட்டமாக தேர்தல் + "||" + Phase 2 election for 4,077 Local Government posts in the district

மாவட்டத்தில் 4,077 உள்ளாட்சி பதவிகளுக்கு 2 கட்டமாக தேர்தல்