மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் அவசரம் அவசரமாக பட்னாவிஸ் முதல்-மந்திரியாக பதவி ஏற்றது ஏன்? அனந்தகுமார் ஹெக்டே எம்.பி. புதுவிளக்கம்- பரபரப்பு + "||" + In Maharashtra In a hurry Patnavis as Chief-Minister Why not suitable for designation

மராட்டியத்தில் அவசரம் அவசரமாக பட்னாவிஸ் முதல்-மந்திரியாக பதவி ஏற்றது ஏன்? அனந்தகுமார் ஹெக்டே எம்.பி. புதுவிளக்கம்- பரபரப்பு