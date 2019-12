மாவட்ட செய்திகள்

அம்மாபேட்டை அருகே காப்புக்காட்டில் ‘ஏர்கன்' வைத்து வேட்டையாட முயன்ற 3 பேர் கைது - ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + Near ammapettai, In kappukkat 'erkan' the hunt - 3 arrested

அம்மாபேட்டை அருகே காப்புக்காட்டில் ‘ஏர்கன்' வைத்து வேட்டையாட முயன்ற 3 பேர் கைது - ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம்