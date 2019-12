மாவட்ட செய்திகள்

உசிலம்பட்டி பகுதி பாசனத்திற்காக, வைகை அணையில் இருந்து 58-ம் கால்வாயில் தண்ணீர் திறப்பு + "||" + For Usilampatti Area Irrigation, From the Vaigai Dam 58th Canal Water Opening

