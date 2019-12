மாவட்ட செய்திகள்

கிளங்காட்டூர் கண்மாய் வரத்துக்கால்வாயில் உள்ள அடைப்பை அகற்ற வலியுறுத்தல் + "||" + Klangatur in the Varattakkaval valley Insist on removing the blockage

கிளங்காட்டூர் கண்மாய் வரத்துக்கால்வாயில் உள்ள அடைப்பை அகற்ற வலியுறுத்தல்