மாவட்ட செய்திகள்

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு குறும்படம் எடுப்பவர்களுக்கு விருது - கலெக்டர் தகவல் + "||" + With regard to environmental protection Award for Awareness Short Film Collector Information

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு குறும்படம் எடுப்பவர்களுக்கு விருது - கலெக்டர் தகவல்