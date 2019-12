மாவட்ட செய்திகள்

ஐதராபாத் பாணியில் என்கவுண்ட்டரில் சுட்டு கொன்று விடுவேன்ரவுடிகள், திருடர்களை ஆபாசமாக திட்டி போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை + "||" + Superintendent of police alerts the vigilantes scolding rowdy and thieves

ஐதராபாத் பாணியில் என்கவுண்ட்டரில் சுட்டு கொன்று விடுவேன்ரவுடிகள், திருடர்களை ஆபாசமாக திட்டி போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை