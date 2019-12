மாவட்ட செய்திகள்

இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு மந்திரி பதவி - எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + Election For those who are successful Ministerial position Yeddyurappa Announcement

