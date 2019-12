மாவட்ட செய்திகள்

கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவையொட்டி நாமக்கல் பாலதண்டாயுதபாணி கோவிலில் 1,008 தீபங்கள் ஏற்றி வழிபாடு + "||" + In light of the Carnatic Diaspora Festival 1,008 torches lit in worship at Namakkal Paladhantayudapani temple

