மாவட்ட செய்திகள்

பருவமழை தாக்கத்தில் இருந்து நெற்பயிரை பாதுகாப்பது எப்படி? - கலெக்டர் சந்தீப்நந்தூரி ஆலோசனை + "||" + From the impact of the monsoon How to protect rice paddy Consulting Collector Sandeep Nanduri

பருவமழை தாக்கத்தில் இருந்து நெற்பயிரை பாதுகாப்பது எப்படி? - கலெக்டர் சந்தீப்நந்தூரி ஆலோசனை