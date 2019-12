மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரில் வெங்காயம் விலை அதிரடியாக குறைந்தது - கிலோ ரூ.50 முதல் விற்பனை + "||" + In Vellore The price of onions has declined dramatically Selling from Rs.50 per kg

வேலூரில் வெங்காயம் விலை அதிரடியாக குறைந்தது - கிலோ ரூ.50 முதல் விற்பனை