மாவட்ட செய்திகள்

திருமண நிச்சயதார்த்தத்திற்கு பின்னர்: மகள் காதலனுடன் ஓடியதால் விஷம் குடித்து - தந்தை தற்கொலை + "||" + Because the daughter ran with the boyfriend Drinking poison The father committed suicide

திருமண நிச்சயதார்த்தத்திற்கு பின்னர்: மகள் காதலனுடன் ஓடியதால் விஷம் குடித்து - தந்தை தற்கொலை