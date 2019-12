மாவட்ட செய்திகள்

தன்னிடம் நெருக்கமாக இருந்த பெண்ணை கொலை செய்த செல்போன் கடைக்காரருக்கு ஆயுள் தண்டனை + "||" + The woman who was close to him To the murdered cellphone shopkeeper Life sentence

