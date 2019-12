மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவில் இலங்கை தமிழர்களை அங்கீகரித்திருக்க வேண்டும் அமைச்சர் பேட்டி + "||" + The Minister interviewed the Sri Lankan Tamils on the Citizenship Bill

குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவில் இலங்கை தமிழர்களை அங்கீகரித்திருக்க வேண்டும் அமைச்சர் பேட்டி