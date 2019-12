மாவட்ட செய்திகள்

வெடிமருந்து குடோனை கைப்பற்ற வந்த தீவிரவாதிகள் காப்பாற்றுவது எப்படி என்ற போலீசாரின் ஒத்திகை நிகழ்ச்சியால் பரபரப்பு + "||" + Police rehearsal on how to rescue militants who come to seize ammunition

வெடிமருந்து குடோனை கைப்பற்ற வந்த தீவிரவாதிகள் காப்பாற்றுவது எப்படி என்ற போலீசாரின் ஒத்திகை நிகழ்ச்சியால் பரபரப்பு