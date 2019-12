மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை அரசு ஆஸ்பத்திரி பெண் டாக்டர் மீது தாக்குதல் - கண்டனம் தெரிவித்து டாக்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Madurai Government Hospital Attack on the female doctor To condemn Doctors protest

மதுரை அரசு ஆஸ்பத்திரி பெண் டாக்டர் மீது தாக்குதல் - கண்டனம் தெரிவித்து டாக்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்