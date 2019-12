மாவட்ட செய்திகள்

முருங்கப்பட்டி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு 92 வயது மூதாட்டி தாக்கல் செய்த வேட்பு மனு ஏற்பு + "||" + Former President of Murunkapatti Panchayat 92 year old grandmother Accept filing nomination

முருங்கப்பட்டி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு 92 வயது மூதாட்டி தாக்கல் செய்த வேட்பு மனு ஏற்பு