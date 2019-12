மாவட்ட செய்திகள்

மரக்காணம் அருகே விபத்து சாலையோர மரத்தில் கார் மோதல் எல்.ஐ.சி. அதிகாரிகள் 4 பேர் படுகாயம் + "||" + Car collision on a roadside tree near Marakana Four officers were injured

மரக்காணம் அருகே விபத்து சாலையோர மரத்தில் கார் மோதல் எல்.ஐ.சி. அதிகாரிகள் 4 பேர் படுகாயம்