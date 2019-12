மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பக்குடி அருகே பாதைவசதி கேட்டு கிராம மக்கள் சாலை மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Impact of road traffic on rural people asking for road closures near Karambakkudi

கறம்பக்குடி அருகே பாதைவசதி கேட்டு கிராம மக்கள் சாலை மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு