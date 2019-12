மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை பெறும் இந்துக்கள் எங்கு குடியமர்த்தப்படுவார்கள்? - மத்திய அரசுக்கு, உத்தவ் தாக்கரே கேள்வி + "||" + Obtaining citizenship Where will the Hindus settle? - To the central government, Uthav Thackeray Question

குடியுரிமை பெறும் இந்துக்கள் எங்கு குடியமர்த்தப்படுவார்கள்? - மத்திய அரசுக்கு, உத்தவ் தாக்கரே கேள்வி