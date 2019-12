மாவட்ட செய்திகள்

மங்களூரு துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் குறித்து ஐகோர்ட்டு நீதிபதி தலைமையில் நீதி விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் ; சித்தராமையா வலியுறுத்தல் + "||" + To order a judicial inquiry headed by an Ikorod judge on the Mangalore firing incident; Emphasis on Siddaramaiah

மங்களூரு துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் குறித்து ஐகோர்ட்டு நீதிபதி தலைமையில் நீதி விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் ; சித்தராமையா வலியுறுத்தல்