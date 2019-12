மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை சட்டத்தால் யாரையும் வெளியேற்ற மாட்டோம்; முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே பேட்டி + "||" + We do not expel anyone from citizenship law; Interview with First-Minister uddhav thackeray

குடியுரிமை சட்டத்தால் யாரையும் வெளியேற்ற மாட்டோம்; முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே பேட்டி