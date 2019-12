மாவட்ட செய்திகள்

9 பேரை தஞ்சாவூருக்கு இடமாற்றம் செய்ய எதிர்ப்பு: திருச்சி காப்பக பெண்கள் அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதம் + "||" + 9 to Tanjore Opposition to relocation: Arguments over Trichy Archive women officers

9 பேரை தஞ்சாவூருக்கு இடமாற்றம் செய்ய எதிர்ப்பு: திருச்சி காப்பக பெண்கள் அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதம்