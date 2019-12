மாவட்ட செய்திகள்

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு 7 நாட்கள் மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவு + "||" + 7 days for liquor shops to be closed

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு 7 நாட்கள் மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவு