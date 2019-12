மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை அரசின் நியமனம் ரத்து: மாநில தேர்தல் ஆணையரை கவர்னரே இறுதி செய்வார் + "||" + Cancel appointment of new government: Governor will finalize state election commissioner

புதுவை அரசின் நியமனம் ரத்து: மாநில தேர்தல் ஆணையரை கவர்னரே இறுதி செய்வார்