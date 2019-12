மாவட்ட செய்திகள்

கரூர்-தாந்தோணி உள்பட 4 ஒன்றியங்களில் முதல்கட்ட தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரம் + "||" + Preparations for the first phase of polling in four unions, including Karur-Dandoni

கரூர்-தாந்தோணி உள்பட 4 ஒன்றியங்களில் முதல்கட்ட தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரம்