மாவட்ட செய்திகள்

ஜனாதிபதி வருகையையொட்டி போலீசார் கட்டுப்பாட்டில் திருநள்ளாறு - வெடிகுண்டு நிபுணர்கள், மோப்ப நாய் சோதனை + "||" + On the arrival of the President Controlled by the police Thirunallar Bomb Experts, Mop Dog Testing

ஜனாதிபதி வருகையையொட்டி போலீசார் கட்டுப்பாட்டில் திருநள்ளாறு - வெடிகுண்டு நிபுணர்கள், மோப்ப நாய் சோதனை