மாவட்ட செய்திகள்

குழந்தைகள் தண்ணீர் குடிக்க 20 நிமிடம் ஒதுக்கீடு: கர்நாடகத்தில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் ‘குடிநீர் பெல்’ முறை - அமல் மாநில அரசு உத்தரவு + "||" + Of all the schools in Karnataka Drinking Water Bell System - Amal State Government Order

குழந்தைகள் தண்ணீர் குடிக்க 20 நிமிடம் ஒதுக்கீடு: கர்நாடகத்தில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் ‘குடிநீர் பெல்’ முறை - அமல் மாநில அரசு உத்தரவு